وزارة الداخلية: مساهمة كافة الولاة والعمال براتب شهر واحد في الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا

أعلن وزير الداخلية، يوم الأربعاء، مساهمة كافة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، وكذا الولاة والعمال بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، براتب شهر واحد لفائدة الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة وباء فيروس کورونا المستجد الذي تم إحداثه لمواجهة آثار هذا الوباء.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذه المساهمة تأتي “انسجاما مع الرؤية السديدة والإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، وتطبيقا للمبدأ الدستوري الداعي إلى التحمل، بصفة تضامنية، للتكاليف التي تتطلبها مواجهة الأعباء الناجمة عن الآفات”.

ومع:18/03/2020