وزارة الصحة : الوثائق المنشورة حول وجود خارطة طريق لرفع حالة الطوارئ الصحية بالمغرب غير رسمية

أكدت وزارة الصحة، يوم الجمعة، أن الوثائق المنشورة التي تتحدث عن وجود خارطة طريق لرفع حالة الطوارئ الصحية بالمغرب غير رسمية.

وذكرت الوزارة، في بلاغ توضيحي على إثر تداول بعض المنابر الإعلامية لوثائق منسوبة لها حول خارطة طريق متعلقة برفع حالة الطوارئ الصحية بالمملكة يوم 20 ماي الجاري، أنها، بشراكة مع باقي القطاعات الأخرى، بصدد وضع خطة عملية ودقيقة تأخذ بعين الاعتبار جميع المؤشرات التي ستساهم في تحديد سيناريوهات رفع الحجر الصحي بشكل سليم وسلس ويضمن الحفاظ على قدرة المملكة على التحكم في الوباء وتجنب موجة انتشار ثانية.

ولفتت الوزارة إلى أن قرار رفع الحجر الصحي يظل رهينا بمدى تراجع سرعة انتشار الفيروس، والذي لن يتأتى إلا بالانخراط الجاد والمسؤول للمواطنات والمواطنين في الالتزام بالتدابير الوقائية لتفادي انتشار العدوى والتغلب على الفيروس.

ومع:08/05/2020