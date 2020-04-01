وزارة الصحة تدعو المواطنين إلى التحلي بالصبر والتقيد الصارم بتدابير الحجر الصحي

دعت وزارة الصحة المواطنين إلى التحلي بالصبر والتقيد الصارم بالتدابير الوقائية، بما فيها الحجر الصحي من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكد مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، محمد اليوبي، في حوار يوم الأربعاء، أنه "علينا التحلي الصبر ومواصلة التقيد الصارم بالتدابير المتخذة من قبل بلادنا من أجل تفادي التطور الجامح لهذه الأزمة الصحية، كما هو الحال في بعض البلدان عبر العالم".

وأوضح المسؤول أن هذه الإجراءات "تم وضعها من أجل سلامتنا، وبهدف الحد من هذا الوباء، وحتى تتمكن الحياة من استعادة مسارها، ويستأنف الأطفال دراستهم ويستعيد النشاط الاقتصادي عافيته".

واعتبر أن "هذه الأزمة الصحية ينبغي أن تشكل درسا بالنسبة لسلوكنا، حيث أننا مضطرون جميعا اليوم للتكيف مع هذا الوضع الجديد".

وقال السيد اليوبي إن "عاداتنا قد تغيرت بكل تأكيد، ولكننا مدعوون لتنظيف أيدينا واتخاذ تدابير وقائية أخرى لتفادي، ليس فقط انتشار كوفيد 19، ولكن أيضا الأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق المصافحة بالأيدي والاتصال الوثيق".

كما شدد السيد اليوبي على ضرورة "الاستمرار في تبني هذه التدابير المفيدة لصحتنا ووضعنا الوبائي تجاه الجراثيم الأخرى المتنقلة عبر الهواء".

يذكر أن 21 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 تم تسجيلها بالمملكة منذ ليل الثلاثاء وحتى الساعة الواحدة من زوال اليوم الأربعاء، مما يرفع إلى 638 عدد الإصابات المؤكدة، وفق وزارة الصحة التي أشارت إلى أن عدد الوفيات بلغ 37 حالة لحد الآن، بينما وصل عدد المتعافين إلى 26 شخصا.

(ومع 01/04/2020)