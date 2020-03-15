وزارة الصحة: تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمغرب

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمغرب، ليكون بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض كوفيد-19، هو 28 حالة بالمملكة إلى حدود يوم الأحد.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه مباشرة بعد الندوة الصحفية التي عقدتها يوم السبت تم تأكيد حالة إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا المستجد، كما تم خلال ليلة السبت- الأحد تسجيل 10 حالات إصابة جديدة مؤكدة بنفس الفيروس.

وتتعلق هذه الحالات ب 6 حالات وافدة من إسبانيا وحالتين من فرنسا و حالتين وافدتين من إيطاليا، وحالة واحدة من النمسا.

وقد تم تشخيص الحالات الإحدى عشر ، يضيف البلاغ، من قبل أطقم طبية متخصصة، باتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحاليل المخبرية بكل من المركز الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، ومعهد باستور-المغرب بالدار البيضاء، وتم التكفل بجميع الحالات وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

وأكدت وزارة الصحة أن الحالة الصحية لجميع الحالات المؤكدة الإحدى عشر مستقرة ولا تدعو للقلق.

ومع 15/03/2020