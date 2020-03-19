وزارة الصحة تطلق البوابة الرسمية لفيروس كورونا المستجد بالمغرب

أعلنت وزارة الصحة أنها خصصت، ابتداء من الأربعاء، بوابة رقمية تفاعلية خاصة بمستجدات فيروس كورونا المستجد بالمغرب.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن هذه البوابة ستعمل على تقديم جميع المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالوضعية الوبائية بالمغرب، من خلال خريطة تفاعلية تظهر حصيلة الإصابات المؤكدة إصابتها بمرض كوفيد-19،موزعة حسب الجهات والمدن، كما سيتم تحديث معطياتها بشكل مستمر حسب تطور الوضعية الوبائية بالمملكة.

وبالإضافة إلى ذلك، ستحدد البوابة المواقع الاستشارية الطبية والمصالح الاستشفائية عبر التراب الوطني.

ويمكن الولوج إلى البوابة التفاعلية عبر الرابط التالي: http://www.covidmaroc.ma/

ومع 19/03/2020