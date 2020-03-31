وزارة الصحة تنفي اقتناء 100 ألف جهاز كشف من كوريا الجنوبية

نفى مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة السيد محمد اليوبي، يوم الثلاثاء، الأخبار المغلوطة التي تتداولها بعض المواقع الإلكترونية والتي تزعم أن المغرب اقتنى 100 ألف جهاز كشف عن فيروس كورونا من شركة من كوريا الجنوبية.

وقال السيد اليوبي في تصريح إن الأمر "مجرد تكهنات".

وأوضح السيد اليوبي، عقب اللقاء الصحفي الذي قدمت خلاله وزارة الصحة تحيينا للحالة الوبائية بالمغرب، أن المملكة تقتني فعلا أجهزة كشف من عدة دول، غير أن رقم 100 ألف الذي تتداوله بعض المواقع هو مجرد تكهنات.

(ومع 31/03/2020)