وزارة الصحة: في حالة ثبوت نجاعة الدواء المحتوي على "كلوروكين" في علاج كوفيد-19 فإن استعماله سيقتصر على الحالات التي تعالج بالمستشفى

أفادت وزارة الصحة بأنه في حالة ثبوت نجاعة الدواء المحتوي على مادة "كلوروكين" في علاج كوفيد-19 فإن استعماله سيقتصر على الحالات التي تتابع علاجها في المستشفى ووفق بروتوكول طبي معتمد من قبل لجنة علمية وطنية.

وأكدت الوزارة في بلاغ توضيحي أنه وخلافا لما يتداول في المواقع الإجتماعية حول فعالية الدواء المحتوي على المادة الفاعلة كلوروكين (Chloroquine) في علاج كوفيد-19، فإن هذا الدواء لازال تحت التجارب السريرية في عدد من الدول لإثبات فعاليته ضد فيروس كوفيد-19.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمواطنات، عدم اللجوء لشراءالأدوية دون وصفة طبية واحتكارها، حفاظا على السلامة الصحية للجميع.

ومع 20/03/2020