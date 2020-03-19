وزارة الصحة :كورونا فيروس : ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بالمغرب، والحصيلة ترتفع إلى 61 حالة

أعلنت وزارة الصحة أنه تم إلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال من يوم الخميس تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 61 حالة إصابة.

وأوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني "www.covidmaroc.ma "، أن هذه الحالات الثلاث تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور-المغرب والمختبر الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، مضيفة أن الحالات التي كانت نتائج تحاليلها سلبية بلغت 276 حالة.وأضاف المصدر أن هذه الحالات توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بالمستشفى حيث سيتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية./

ومع20/03/19