وزارة العدل تقتني مائة ألف كمامة واقية للقضاة والموظفين العاملين بالمحاكم بالمملكة

أعلنت وزارة العدل عن إقتناء مائة ألف كمامة واقية لفائدة القضاة والموظفين العاملين بالمحاكم، وشرعت في توزيعها على مختلف الدوائر القضائية بالمملكة. وذكرت الوزارة في بلاغ ، اليوم الخميس ، أنه يتم تسليم هذ الكمامات للمسؤولين القضائيين والإداريين من أجل توزيعها على القضاة والموظفين العاملين بالمحاكم، حسب الحاجيات والمتطلبات

وتأتي هذه المبادرة ، يضيف البلاغ ، في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتفعيلا لقرار السلطات الحكومية بشأن إجبارية وضع الكمامات الواقية بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن، التي شكلت موضوع بلاغ مشترك صادر عن وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بتاريخ 06 أبريل 2020. و في نفس السياق، أكدت وزارة العدل أن عملية تعقيم فضاءات المحاكم مستمرة، حيث تم إلى غاية يوم 08 أبريل الجاري، تعقيم كافة محاكم المملكة، وأن هذه العملية ستستمر بمعدل مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، مع إمكانية القيام بعمليات إضافية كلما دعت الضرورة والحاجة. وجددت الوزارة إلتزامها بدعم المجهود الوطني لمواجهة تفشي هذا الوباء، والانخراط في الاستراتيجية الوطنية التي أقرتها الحكومة بهذا الخصوص، مؤكدة أنها تضع كل إمكانياتها المادية والبشرية واللوجستيكية لتحقيق الأهداف المرسومة من طرف الحكومة، بالتنسيق التام مع المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم. كما ثمنت عاليا الانخراط الإيجابي للقضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط وكل مكونات منظومة العدالة في المجهودات المبذولة لمحاصرة هذا الوباء والحد من تفشيه، والتضحيات الجسام التي يقدمونها لضمان استمرارية العمل داخل المحاكم وفرض احترام القانون في ظل هذه الظروف الصعبة التي تجتازها المملكة.

ومع20/04/09