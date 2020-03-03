وزير الصحة : الحالة الصحية للمواطن المصاب بفيروس كورونا المستجد مستقرة

أكد وزير الصحة، السيد خالد آيت الطالب، يوم الثلاثاء بالرباط، أن الحالة الصحية للمواطن الذي تم تأكيد إصابته ب"كورونا فيروس" المستجد مستقرة.

وقال السيد آيت الطالب، خلال ندوة صحفية، إن المواطن المغربي الذي قدم من مدينة برغامو الإيطالية، وعمره 39 سنة، ظهرت عليه أعراض صعوبة في التنفس وسعال ولم يكن يشكو من الحمى، وذلك بعد يوم من دخوله التراب الوطني، مشيرا إلى أنه " قدم إلى المستشفى وقمنا بالتحريات ووجدنا شروط توفر كورونا فيروس".

وأضاف الوزير أن هذا المواطن يوجد حاليا قيد الحجر الصحي بإحدى مستشفيات الدار البيضاء لمدة تطور الفيروس، أي 14 يوما.

ومع:03/03/2020