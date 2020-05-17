وزير الصحة المالي : مصحة محمد السادس بباماكو "معلمة صحية لإسعاد الماليين"

قال وزير الصحة والشؤون الاجتماعية المالي، ميشال حمالة سيدييي، يوم الأحد، إن مصحة محمد السادس للرعاية ما قبل وبعد الولادة بباماكو ، التي وضعت رهن إشارة السلطات المالية للتصدي لفيروس (كورونا)،"معلمة صحية لإسعاد الساكنة المالية".

وأضاف سيديبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب زيارته لهذه المنشأة الصحية، أن "هذه المصحة العصرية، التي أنجزتها المملكة المغربية، هدية رائعة في شهر رمضان المبارك، ستساعد البلد بشكل كبير في معركته الشرسة ضد وباء "كورونا"، وايضا في التكفل ورعاية الأمهات والأطفال". وأضاف "باسم رئيس الجمهورية، أود ان أشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تفضله بمنحنا هذه الهبة"، مشيرا إلى أنه "بالتعاون مع السفير المغربي، بدأنا بالفعل عملية تسليم المصحة للإدارة الصحية في مالي".

وأكد أنه "بمجرد اكتمال هذه العملية، سنبدأ على الفور في استغلال هذه الهدية الرائعة لإسعاد ساكنة مالي".

من جانبه، قال سفير المغرب بباماكو حسن الناصري إنه "بناء على التعليمات الملكية السامية، اتفقنا على خطة عمل ثنائية مغربية -مالية، منذ الإعلان عن وضع المصحة رهن إشارة الحكومة المالية. وأشار إلى أن سفارة المملكة المغربية ومؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة صاحبة المشروع، تعملان معا مع السلطات المالية من أجل حسن سير وإطلاق خدمات هذه المنشأة الطبية في أفضل الظروف. وأضاف السفير "قررنا منذ البداية اعتماد طريقة عمل فعالة لإنجاز المشروع ترتكز على عاملين أساسيين يهمان الجانب المادي والقانوني- الإداري".

وتابع في نفس السياق، أن " الجانب المغربي أكمل الاستعدادات على الأرض كما عايناها مباشرة، خلال زيارة رفقة وزير الصحة والشؤون الاجتماعية المالي".

وأضاف أنه تمهيدا لعملية التسليم، بدأ فريق مؤلف من الطرفين، الخميس الماضي، عملية الجرد.

وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن الأمر يتعلق بمركب طبي ذو قيمة مضافة، سيساهم في الرفع من قدرات الأطر الطبية المالية التي ستسهر على ضمان الأداء الجيد لهذه النواة الصحية الحديثة.

وستستفيد ساكنة مالي من هذه المصحة العصرية والمندمجة التي أنجزتها مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة على مساحة إجمالية تقدر بخمس هكتارات (هبة من دولة مالي)، منها 7270 متر مربع مغطاة.

ومع:17/05/20