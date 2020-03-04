وزير الصحة : كورونا فيروس.. مصالح وزارة الصحة تراقب عن كثب حالة 104 مسافرين كانوا على متن الطائرة التي أقلت المواطن المغربي المصاب

أكد وزير الصحة، السيد خالد آيت الطالب، يوم الثلاثاء بالرباط، أن مصالح الوزارة تراقب عن كثب حالة 104 مسافرين كانوا على متن الطائرة التي أقلت المواطن المغربي المصاب بفيروس كورونا.

وقال السيد آيت الطالب، خلال ندوة صحفية، إن عائلة المواطن المغربي، الذي تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا المستجد، و104 مسافرين الذين كانوا على متن الطائرة التي أقلته، "يوجدون في حالة عزل". وأوضح أنه تم أمس بذل جهود للاتصال بالأشخاص الذين احتكوا بالمريض المصاب في الطائرة، بالإضافة إلى أفراد عائلته.

وأضاف أن " هؤلاء الأشخاص يوجدون في حالة عزل، لكي يلازموا أماكنهم ويلتزموا بشروط الوقاية لمحاصرة هذه المسألة"، مشددا على أنه "لم تظهر لحد الآن على أي أحد من هؤلاء الأشخاص أعراض جانبية تدل على أنه يحمل فيروس كورونا".وأكد الوزير مواصلة مراقبة هؤلاء الأشخاص عن كثب، حيث تقوم أطقم وزارة الصحة بزيارتهم مرتين في اليوم لمراقبتهم والتأكد من وجود أعراض محتملة من أجل القيام بإجراءات إضافية ".

ومع 20/03/03