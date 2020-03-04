وفد برلماني يبدأ زيارة استطلاعية للمنطقة الجنوبية للقوات المسلحة الملكية

تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، يقوم وفد برلماني، ابتداء من يوم الأربعاء، بزيارة لوحدات القوات المسلحة الملكية التابعة للمنطقة الجنوبية للمملكة.

وبهذه المناسبة، حل الوفد البرلماني، الذي يرافقه الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، بأكادير لزيارة قيادة المنطقة الجنوبية للقوات المسلحة الملكية.

وبعين المكان، استقبل الوفد، الذي يضم 35 نائبا ومستشارا، من قبل الجنرال دوكور دارمي قائد المنطقة الجنوبية، الذي استعرض في كلمة له الجهود التي يبذلها أفراد القوات المسلحة الملكية المرابطون بالأقاليم الجنوبية للمملكة، في مجال الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأبرز أن هذه الزيارة ستمكن الوفد البرلماني من الاطلاع على ظروف عيش الجنود المغاربة ومهمتهم في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.

وبالمناسبة ذاتها، تتبع الوفد البرلماني عرضا حول مهام وحدات القوات المسلحة الملكية بالمنطقة الجنوبية خاصة في مجالات التكوين، والصيانة، ونقل الوحدات، والتموين وإزالة الألغام.

كما أبرز العرض المشاركة القيمة والمشهود بها عالميا للقوات المسلحة الملكية في مختلف عمليات حفظ السلم، المنظمة من طرف الأمم المتحدة.

وزار الوفد البرلماني، بعد ذلك، المركز العسكري الأول للطب والجراحة للقوات المسلحة الملكية بأكادير، حيث تم تقديم شروحات حول مختلف المرافق التي يتوفر عليها وكذا الخدمات التي يقدمها .

ومع:04/03/2020