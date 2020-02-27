ولي عهد المملكة العربية السعودية يستقبل مستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة الذي أبلغه رسالة شفوية من جلالة الملك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء بالرياض مستشار صاحب الجلالة، السيد فؤاد عالي الهمة، الذي أبلغه رسالة شفوية من جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وخلال هذا اللقاء، الذي حضره أيضا السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، نقل السيد مستشار صاحب الجلالة إلى سمو ولي العهد، مشاعر المودة والأخوة الصادقة التي يكنها له جلالة الملك.

كما أكد لسموه الإرادة القوية لجلالة الملك لتطوير الشراكة المتميزة بين البلدين في كل المجالات وتدعيم آلياتها وإغناء مضمونها.

وبهذا المناسبة، تم التباحث حول مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

(ومع 26/02/2020)