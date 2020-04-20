فيروس كورونا.. ارتفاع وتيرة إجراء التحاليل المخبرية لتصل إلى 2000 تحليل يوميا (السيد آيت الطالب)

كد وزير الصحة السيد خالد آيت الطالب، يوم الاثنين، أن وتيرة إجراء التحاليل المخبرية بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) شهدت ارتفاعا لتصل إلى 2000 تحليل يوميا.

ولفت إلى أنه يتم الاشتغال حاليا على "إعداد استراتيجية لرفع الحجر، الذي يتطلب توسيع دائرة التحاليل المخبرية، ويقتضي إجراءات خاصة وكبيرة أصعب من فرض الحجر".

وأضاف الوزير أن " رفع الحجر الصحي لن يتم بصفة شاملة على المستوى الوطني بل بالتدرج، لأن الحالة الوبائية مستقرة، لكنها تختلف من جهة لأخرى، فهناك مناطق تعرف استقرارا في الحالة الوبائية وتسجل مؤشرا ضعيفا لانتشار الفيروس، في حين تشهد مناطق أخرى بؤرا لانتشار الفيروس ".

وذكر، في هذا الصدد، بأن جهة الدار البيضاء سطات تأتي في المقدمة من حيث عدد حالات الإصابة المؤكدة، تليها جهة مراكش آسفي، مشيرا إلى أن جهة طنجة تطوان الحسيمة شهدت مؤخرا ظهور بعض البؤر.

وسجل أنه رغم هذه البؤر فإن التطور الوبائي في المغرب يعرف استقرارا بفضل الاحتواء السريع لهذه البؤر والإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن.

20 أبريل 2020 (ومع)