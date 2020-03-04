القاهرة: بدء أشغال الدورة 153 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري

بدأت، يوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالقاهرة، أشغال الدورة ال153 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.

ويمثل المملكة في هذا الاجتماع، وفد ترأسه الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، السيدة نزهة الوافي.

ويناقش وزراء الخارجية العرب في هذا اللقاء، مختلف قضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان والإعلام والاتصال والشؤون المالية والإدارية.

كما يبحث المجلس الوزاري العربي مشروع جدول أعمال القمة العربية العادية المقبلة في دورتها ال31 المقرر عقدها في الجزائر.

وسيقدم المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالإنابة كريستيان سوندرز، خلال الاجتماع، تقريرا شاملا حول الأوضاع المالية للوكالة في ظل العجز الشديد التي تعاني منه.

كما يقدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، في اللقاء ذاته، عرضا حول آخر المستجدات الخاصة بالأزمة في سوريا في ظل تصاعد العمليات العسكرية شمال غرب البلاد.

وعقد وزراء الخارجية العرب، قبيل الاجتماع، لقاء تشاوريا مغلقا بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية، لتنسيق المواقف بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الجديدة لمجلس الجامعة.

وقبل انطلاق الدورة 153 للمجلس الوزاري العربي، عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع ايران، اجتماعا ناقشت خلاله تقريرا أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية في ضوء مشاوراتها مع الإمارات التي تتولى رئاسة اللجنة، حول تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية الأعضاء في الجامعة ، إلى جانب متابعة تنفيذ خطة عمل اللجنة التي وضعتها في اجتماعات سابقة للتصدي لهذه التدخلات سياسيا واقتصاديا وإعلاميا وأمنيا.

ومع:04/03/2020