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أعضاء الحكومة

السيد سعد الدين العثماني

رئيس الحكومة

 السيد سعد الدين العثماني

السيد المصطفى الرميد

وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

السيد المصطفى الرميد

السيد عبد الوافي لفتيت

وزير الداخلية

 السيد عبد الوافي لفتيت

السيد ناصر بوريطة

وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

 السيد ناصر بوريطة

السيد محمد بنعبد القادر

وزير العدل

السيد محمد بنعبد القادر

السيد أحمد التوفيق

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

السيد أحمد التوفيق

السيد محمد الحجوي

الأمين العام للحكومة

 السيد محمد الحجوي

السيد محمد بنشعبون

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

السيد محمد بنشعبون

السيد عزيز أخنوش

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

السيد عزيز أخنوش

السيد سعيد أمزازي

وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

 السيد سعيد أمزازي

السيد خالد آيت الطالب

وزير الصحة

السيد خالد آيت الطالب

السيد مولاي حفيظ العلمي

وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي

السيد مولاي حفيظ العلمي

السيد عبد القادر اعمارة

وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

السيد عبد القادر اعمار

السيدة نزهة بوشارب

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

 السيدة نزهة بوشارب

السيدة نادية فتاح العلوي

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي

 السيدة نادية فتاح العلوي

السيد عزيز رباح

وزير الطاقة والمعادن والبيئة

السيد عزيز رباح

السيد محمد أمكراز

وزير الشغل والإدماج المهني

 السيد محمد أمكراز

السيد عثمان الفردوس

وزير الثقافة والشباب والرياضة

السيد عثمان الفردوس

السيدة جميلة المصلي

وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة

السيدة جميلة المصلي

السيد عبد اللطيف لوديي

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني

السيد عبد اللطيف لوديي

السيد نور الدين بوطيب

الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية

 السيد نور الدين بوطيب

السيد محسن الجزولي

الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

 السيد محسن الجزولي

السيدة نزهة الوافي

الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج

 السيدة نزهة الوافي

السيد إدريس اعويشة

الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي

السيد إدريس اعويشة