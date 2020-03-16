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جلالة الملك محمد السادس يعطي تعليماته السامية للحكومة قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا
جلالة الملك يهنئ البابا فرانسيس بمناسبة الذكرى السابعة لاعتلائه الكرسي البابوي لحاضرة الفاتيكان
جلالة الملك محمد السادس، يستقبل السيد عبد اللطيف وهبي إثر انتخابه أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة
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المقاولات والوحدات الإنتاجية مهما كان حجمها وعدد أجرائها غير معنية مباشرة بقرار منع التجمعات
التوقيع على مرسوم يتعلق بالصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا
فيروس كورونا: نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها أعضاء الحكومة المغربية جاءت سلبية
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فيروس كورونا المستجد: الوضعية في المغرب