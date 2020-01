Comité UA en Brazzaville: el Acuerdo Skhirat sigue siendo una "referencia suficientemente flexible" para sacar a Libia de su crisis

Marruecos denunció, hoy jueves en Brazzaville, a través del ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y MRE, Nasser Bourita, el "cínico intervencionismo" de algunas partes en los asuntos internos de Libia, destacando que el Acuerdo político de Skhirat sigue siendo una "referencia lo suficientemente flexible como para captar las nuevas realidades".

"La situación está degenerando ante nuestros ojos incrédulos, fuera de todo control y en detrimento de todos, en detrimento del interés supremo del pueblo libio hermano, que sufre en sus propias carnes. Pero también en detrimento de los intereses de los protagonistas libios, que son todos en el fondo tan patrióticos como los demás", subrayó Bourita, quien representó a SM el Rey Mohammed VI en la VIII reunión del Comité de Alto Nivel de la Unión Africana sobre Libia.

"Sólo prosperan en este caos las travesuras de quienes encuentran en ello una oportunidad de existir, interfiriendo en una región que ya se enfrenta a muchos desafíos", dijo, insistiendo que Marruecos "denuncia con todas sus fuerzas" este "intervencionismo cínico, de otra época, de otro tiempo, que cultiva la división y vive de ella, que pretende reponer la fractura, pero que amplía activamente la brecha".

Sin este intervencionismo, "Libia es capaz de curarse", subrayó Bourita, reiterando la posición de Marruecos, que puede resumirse en cuatro puntos.

Para el Reino, "las pretendidas soluciones prefabricadas" no pueden resolver el problema libio y "las soluciones no pueden inspirarse sin conocer las realidades, matices y complejidades del contexto libio", dijo, explicando que "el conflicto en Libia no es un campo de experimentos, ni un escenario de luchas no relacionadas con los intereses del pueblo libio".

En segundo lugar, el ministro resaltó que la salida de la crisis de Libia no debe ser contemplada mediante una solución militar, sino que "se logrará mediante una solución política global, o no se logrará". Por lo tanto, añadió, Marruecos "reitera hoy" su "llamamiento a la vuelta a un diálogo político, inclusivo y estructurado sin tabúes".

En cuanto al tercer punto de la posición de Marruecos, Bourita enfatizó que "hay que apoyar los esfuerzos de las Naciones Unidas" y que la acción del representante especial y jefe de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia, Ghassan Salamé, "es bienvenida".

Sin embargo, añadió, "la contribución de África a estos esfuerzos" es "fundamental". "África no puede evolucionar al margen de un conflicto que tiene lugar en su seno", así como "no puede contentarse con observar ciertas conmiseraciones que no convencen a nadie, aunque esté enteramente comprometida con una solución que devuelva a Libia su papel panafricano y evite el grave riesgo de propagación", subrayó.

En cuanto al cuarto punto de la posición marroquí sobre esta crisis, Bourita dijo que "el acuerdo político de Skhirat del 17 de diciembre de 2015 sigue siendo una referencia lo suficientemente flexible como para captar las nuevas realidades. Una solución que ponga fin no sólo a las hostilidades abiertas, sino también a las rivalidades superadas, y que permita unificar las fuerzas militares libias".

El fuerte y constante apego de Marruecos a este acuerdo se explica por el hecho de que "este acuerdo es el fruto de largas discusiones entre los propios libios y no el resultado de conciliábulos diplomáticos”, explicó.

"Sin complejos y sin reservas, Marruecos se suma a la dinámica actual y reafirma su disposición a acompañar a las partes libias en el camino del diálogo y de la reconciliación nacional", dijo, notando que en este contexto, el Reino "no tiene ninguna agenda en el conflicto libio. Sólo siente el sincero pesar de verlo persistir y tiene la desinteresada determinación de verlo avanzar hacia su resolución".

MAP: 30 Enero 2020