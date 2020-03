Marruecos considera las medidas tomadas por Arabia Saudí para frenar la propagación de la epidemia de Coronavirus "juiciosas y responsables"

El Reino de Marruecos considera que las medidas tomadas por el Reino de Arabia Saudí para frenar la propagación de la epidemia de Coronavirus son "juiciosas y responsables", a sabiendas de que en los Lugares Santos convergen peregrinos de diferentes partes del mundo, indicó, hoy domingo, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero.

Estas medidas fueron tomadas habida cuenta de la continua propagación de la epidemia de Coronavirus, de conformidad con las medidas preventivas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que todos los países están llamados a tomar a nivel nacional, precisa el ministerio en un comunicado.

Estas medidas también fueron tomadas en aplicación del versículo coránico "No os destruyáis con vuestra propia mano" y el Hadiz del Profeta Muhammad, que la oración y la paz sean sobre Él, reportado por Al-Bujari: "Si te enteras de la existencia de la plaga en un lugar, no entres en él! Y si la plaga golpea un lugar donde estés, no salgas de él".

Por todas estas razones, las autoridades marroquíes piden a los ciudadanos marroquíes que respeten estas medidas y que respondan favorablemente a ellas, concluye el comunicado.

MAP: 01 Marzo 2020