Sáhara marroquí: el viceministro japonés de AA.EE. reafirma la posición "sin cambios" de su país de no reconocer la pretendida rasd

El viceministro de Asuntos Exteriores de Japón, Nakatani Shinichi, reiteró, el lunes en Rabat, la posición "sin cambios" de su país sobre el diferendo artificial alrededor del Sáhara marroquí.

El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Taro Kono, había declarado, en la apertura de la VII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África (TICAD-VII), celebrada en agosto pasado, que Japón no reconoce la pretendida "rasd", subrayando que "la presencia en la TICAD-VII de cualquier entidad que Japón no reconoce como Estado no afecta la posición del país en relación con la condición de esa entidad", en alusión a la fantasmagórico rasd.

Esta posición fue reiterada en la misma cumbre por el director general para el Oriente Medio y África del Norte en el Ministerio de AA.EE. japonés, el embajador Katsuhiko Takahashi, quien además de sus funciones ocupa el distinguido cargo de Asistente del Ministro de Asuntos Exteriores de Japón.

"Japón no reconoce al Sáhara Occidental como Estado. Esta es una posición constante e invariable. Japón no tiene intención de cambiarla", sostuvo.

Nakatani Shinichi reafirmó la posición de su país en una declaración a la prensa al final de un encuentro con el ministro delegado ante el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero, Mohcine Jazouli.

Por su parte, Jazouli indicó que durante estas conversaciones, "Japón reafirmó su no reconocimiento de ninguna entidad separatista relativa a la marroquinidad del Sáhara".

MAP: 17 Febrero 2020