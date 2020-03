He aquí un comunicado del Gabinete Real:

"Su Majestad el Rey Mohammed VI, que Dios lo asista, Jefe Supremo y Jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Reales (FAR), ha dado sus Altas Instrucciones al General de Cuerpo de Ejércitos, Inspector General de las FAR, Abdelfettah Louarrak, al General de Cuerpo de Ejércitos, Comandante de la Gendarmería Real, Mohamed Haramou, y al Inspector del Servicio de Salud Militar de las FAR, el General de Brigada Mohamed Elabbar, para que la medicina militar participe conjuntamente con su homóloga civil en la delicada misión de luchar contra la pandemia de Covid19.

Además, y con el fin de paliar ciertas insuficiencias constatadas en relación con esta pandemia y de facilitar la transmisión y el intercambio de información entre los diferentes servicios concernidos, Su Majestad el Rey ha dado sus muy altas instrucciones para que se desplieguen medios médicos militares con el fin de reforzar las estructuras médicas dedicadas a la gestión de esta pandemia, en forma de personal médico y paramédico de las FAR y esto, a partir del lunes 23 de marzo de 2020.

Conforme a las Altas Instrucciones Reales, los Servicios Sociales de las FAR y de la Gendarmería Real se movilizarán también para esta operación.

Su Majestad el Rey, que Dios lo asista, insta en este contexto particular a los médicos civiles y militares a trabajar en buen entendimiento e inteligencia, como siempre lo han hecho, porque lo que está en juego es la salud de los marroquíes y de los extranjeros que se encuentran en Marruecos".

MAP: 22 Marzo 2020