Message de condoléances de SM le Roi à la famille de feu Javier Perez de Cuellar

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de l’ancien secrétaire général de l’ONU, Javier Perez de Cuellar.

Dans ce message, SM le Roi exprime aux membres de la famille du défunt, et à travers eux à l’ensemble de ses amis et ses proches, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion suite à la disparition d’une personnalité politique chevronnée qui a mis ses hautes compétences au service de son pays et au service du soutien des questions de paix et de sécurité de par le monde, leur souhaitant réconfort et consolation.

MAP 06/03/2020