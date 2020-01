Message de félicitations de SM le Roi au Sultan d’Oman Haitham ben Tarek ben Taimur à l’occasion de son accession au pouvoir

SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à SM Sultan d’Oman Haitham ben Tarek ben Taimur à l’occasion de son accession à la magistrature suprême de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime en Son nom propre et au nom du peuple marocain, au Sultan Haitham ben Tarek, Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères voeux, appelant le Tout-Puissant d’accorder réussite au Sultan pour mener le peuple omanais frère vers davantage de progrès et de prospérité.

Se félicitant des liens de fraternité solides et d’affection sincère liant les deux familles royales, ainsi que des relations distinguées entre les deux pays frères qui sont basées sur la coopération fructueuse et la solidarité continue, SM le Roi fait part de Sa forte détermination à oeuvrer de concert avec le Sultan d’Oman pour raffermir ces rapports et élargir leurs perspectives pour le bien des deux peuples et de la Oumma arabe et islamique.

MAP 11/01/2020