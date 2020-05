Message de félicitations de SM le Roi à la Présidente éthiopienne à l’occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à la Présidente de la République d’Éthiopie, Mme Sahle-Work Zewde, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations à Mme Zewde et Ses sincères vœux de davantage de progrès et de prospérité pour le peuple éthiopien frère, dans la sécurité.

Saluant les relations de fraternité entre le Maroc et l’Éthiopie basées sur l’estime mutuelle et la coopération fructueuse, SM le Roi réitère Sa détermination à poursuivre l’action commune en vue de raffermir ces rapports à même de consolider les passerelles de proximité et de solidarité entre les deux peuples frères en réponse aux aspirations communes à mettre en place un partenariat prometteur couvrant les différents domaines.

-MAP-28/05/2020