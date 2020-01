Message de félicitations de SM le Roi à Mme Katerína Sakellaropoúlou à l’occasion de son élection présidente de la République hellénique

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Mme Katerína Sakellaropoúlou à l’occasion de son élection présidente de la République hellénique.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses sincères félicitations et Ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de plein succès à Mme Sakellaropoúlou dans ses hautes missions afin de réaliser les aspirations du peuple grec ami à davantage de progrès et de prospérité.



SM le Roi saisit cette occasion pour exprimer à la présidente de la Grèce Sa grande satisfaction des liens d’amitié solide et de considération mutuelle unissant les deux pays ainsi que du développement continu que connaissent les relations bilatérales.



Le Souverain fait également part de Sa détermination à œuvrer de concert avec la présidente Sakellaropoúlou en vue de renforcer davantage et de donner une forte impulsion à ces relations dans différents domaines, au service des intérêts communs des deux peuples amis.

MAP: 23/01/2020