Nouvel An : SM le Roi échange des messages de félicitations avec des Chefs d’État et de Gouvernement de pays frères et amis

A l’occasion de la nouvelle année 2020, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé des cartes de vœux aux chefs d’État et de Gouvernement des pays frères et amis, leur exprimant Ses vœux les meilleurs de santé et de prospérité.

Par la même occasion, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a reçu des cartes et messages de vœux des dirigeants de ces pays ainsi que de hautes personnalités étrangères, présentant au Souverain leurs vœux de santé et de bonheur et souhaitant davantage de prospérité au peuple marocain, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi.

Il s’agit, à ce jour, de :

– Leurs Majestés le Roi Abdellah II et la Reine Rania de Jordanie;

– Sa Majesté Philippe, Roi des Belges et Sa Majesté la Reine Mathilde;

– Sa Majesté Felipe VI, Roi d’Espagne;

– Sa Majesté le Roi Mswati III, Roi d’Eswatini;

– S.A Cheikh Sobah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sobah, Émir du Koweït;

– S.E.M. Abdelfattah Al-Sissi, Président de la République arabe d’Égypte;

– S.E.M. Frank-Walter Steinmeier, Président de la République fédérale d’Allemagne;

– S.E.Mme Angela Merkel, Chancelière fédérale allemande;

– S.E.M. Joao Lourenço, président de la République d’Angola;

– S.E.M Theodoro Obiang Nguema Mbasogo, Président de la République de Guinée équatoriale;

– S.E.M Jorge Carlos Almeida Fonseca, Président de la République du Cap Vert;

– S.E.M Roch Marc Christian Kaboré, Président du Burkina Faso;

– S.E.M Sergio Mattarella, Président de la République italienne;

– S.E.M Andrzej Duda, Président de la République de Pologne;

– S.E.Mme Kersti Kaljulaid, Présidente de la République d’Estonie;

– S.E.Mme Kolinda Grabar-Kitarovic, Présidente de la République de Croatie;

– S.E.M Prokopios Pavlopoulos, Président de la République hellénique;

– S.E.M. Borut Pahor, Président de la République de Slovénie;

– S.E.M Moon Jae-In, président de la République de Corée;

– S.E.M. Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan;

– S.E.M Gurbanguly Berdimuhamedov, Président du Turkménistan;

– S.E.Mme Patsy Reddy, Gouverneure générale de la Nouvelle-Zélande;

– S.E.M Jens Stoltenberg, Secrétaire général de l’OTAN;

– S.E.M Taïeb Baccouche, Secrétaire général de l’Union du Maghreb Arabe.

MAP 31/12/2019