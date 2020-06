SM le Roi adresse un message de condoléances et de compassion à la famille de l’artiste Feu Mohamed Bachar

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l’artiste Feu Mohamed Bachar.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec profonde affliction la nouvelle du décès de l’artiste Mohamed Bachar, que Dieu l’ait en Sa sainte miséricorde.

SM le Roi exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à sa grande famille artistique, ainsi qu’à tous ses proches, ses amis et ses admirateurs, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion suite à la disparition d’un artiste populaire et talentueux qui a gratifié le public pendant plusieurs années par son interprétation distinguée de chansons comiques dans le cadre du duo “Qchbal et Zeroual”, en compagnie de feu Ali Bachar.

Le Souverain implore le Très-Haut d’accorder patience et réconfort à la famille de feu Mohamed Bachar et de rétribuer amplement le défunt pour ses bonnes œuvres.

