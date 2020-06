SM le Roi adresse un message de condoléances et de compassion à la famille de feu Abdessamad Dinia

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du réalisateur de théâtre Feu Abdessamad Dinia.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction la nouvelle du décès du réalisateur de théâtre Feu Abdessamad Dinia, que Dieu l’ait en Sa sainte miséricorde.

En cette douloureuse circonstance, SM le Roi exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à ses proches et amis ainsi qu’à sa grande famille artistique, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion suite à la disparition de l’un des pionniers de la réalisation théâtrale au Maroc, connu pour son recours créatif au répertoire historique et au patrimoine marocain authentique dans ses œuvres distinguées, ce que lui a valu l’estime et le respect de générations d’artistes et de compétences théâtrales nationales qui ont puisé dans son expérience.

Le Souverain dit partager les sentiments des membres de la famille du regretté suite à cette perte cruelle inscrite dans le destin imparable, implorant le Très-Haut d’accorder patience et réconfort à la famille de feu Dinia, de rétribuer amplement le défunt pour ses services artistiques reconnus en faveur de sa Patrie, de l’agréer parmi Ses serviteurs vertueux et de l’accueillir en Son vaste Paradis.

-MAP-05/06/2020