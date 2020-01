SM le Roi, Amir Al-Mouminine, accomplit la prière du Vendredi à la mosquée Hassan à Rabat

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, Amir Al-Mouminine, a accompli la prière du Vendredi à la mosquée Hassan à Rabat.

L'imam a entamé son prêche en rappelant le hadith du Prophète Sidna Mohammed - Paix et Salut de Dieu soient sur Lui-: "Les croyants dans l'amour, l'affection et la miséricorde qu'ils se portent, sont comparables à un seul corps. Lorsqu'un membre est affecté c'est l'ensemble du corps qui ressent la douleur et s'enfièvre".



Ce hadith, a-t-il expliqué, renseigne de la façon la plus éloquente sur la vertueuse société de croyants prônée par le Messager de Dieu et dont les mots d'ordre sont l'amour, l'affection et la miséricorde.



Le prédicateur a souligné que la notion de seul corps évoquée dans ce hadith illustre clairement la relation organique et très étroite entre la société et l'individu et entre le citoyen et l'institution, basée sur l'entraide, la fraternité et la compassion.



La société des croyants doit être l'exemple de la solidarité sociale et de la miséricorde humaine, ainsi que de la cohésion entre ses individus et ses institutions et le modèle de la paix, de la sécurité et de l'amour, a-t-il dit.



L'imam a affirmé que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, incarne dans Ses gestes et Ses actions ces nobles valeurs en veillant constamment à la diffusion de l'esprit de l'entente, de l'affection, de l'entraide et de la solidarité parmi les diverses couches de la société et l'ensemble de ses institutions, suivant en cela la voie tracée par Son aïeul, le prophète Sidna Mohammed, paix et salut de Dieu soient sur Lui, et Ses glorieux ancêtres, les Souverains Alaouites.



Le prédicateur a imploré le Très-Haut de bénir les actions de SM le Roi, Amir Al-Mouminine, qui donne chaque jour des leçons d'amour, de miséricorde et de compassion, en tant que symbole de la solidarité sociale et garant de la paix, de la stabilité, de la cohésion et de l'unité du Royaume, en s'inspirant dans cette voie des enseignements de la charia'â et des principes de modération et de juste milieu, conformément à la parole divine: "Et aussi Nous avons fait de vous une communauté du juste milieu pour que vous soyez témoins envers les hommes et pour que le Messager soit témoin envers vous".



A la fin du prêche, l'imam a imploré le Tout-Puissant de préserver SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, protecteur de la Nation et de la religion, et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre Famille royale.



Il a également élevé des prières au Très-Haut pour entourer de Sa sainte miséricorde feu SM Hassan II et feu SM Mohammed V et de les accueillir dans Son vaste Paradis parmi les Prophètes, les saints et les vertueux.

MAP: 31/01/2020