SM le Roi, Amir Al Mouminine, adresse des messages de félicitations aux Chefs d’État des pays islamiques à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan

A l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, a adressé des messages de félicitations aux Chefs d’Etat des pays islamiques frères.

Dans ces messages, le Souverain exprime Ses vœux les meilleurs aux Chefs d’État des pays islamiques frères, priant le Très-Haut que “le début de ce mois béni soit un présage de miséricorde, de santé et de quiétude pour les peuples de la Oumma islamique et du monde ainsi qu’une source de davantage d’espoir et de coopération entre eux”.

-MAP-24/04/2020