S.M. le Roi donne ses Hautes Instructions afin que la médecine militaire prenne part à la délicate mission de lutte contre la pandémie de Covid19

Voici un Communiqué du Cabinet Royal :

“Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, Chef suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), a donné ses Hautes Instructions au Général de Corps d’Armées, Inspecteur général des FAR Abdelfettah Louarrak, au Général de corps d’armées, Commandant la Gendarmerie Royale, Mohamed Haramou, et à l’Inspecteur du Service de Santé Militaire des FAR, le Général de Brigade Mohamed Elabbar, afin que la médecine militaire prenne part conjointement avec son homologue civile à la délicate mission de lutte contre la pandémie de Covid19.

En outre, et afin de pallier à certaines insuffisances constatées concernant cette pandémie et faciliter la transmission et l’échange d’informations entre les différents services concernés, Sa Majesté le Roi a donné ses très hautes instructions à l’effet de déployer des moyens de médecine militaire en renforcement des structures médicales dédiées à la gestion de cette pandémie, sous forme de personnel médical et para-médical des FAR et ce, à partir du lundi 23 mars 2020.

Conformément aux Hautes Instructions Royales, les Services sociaux des FAR et de la gendarmerie royale seront également mobilisés dans le cadre de cette opération.

Sa Majesté le Roi, que Dieu l’assiste, exhorte dans ce contexte particulier, les médecins civils et militaires à travailler en bonne entente et intelligence, comme ils l’ont toujours fait, car il y va de la santé des marocains et des étrangers se trouvant au Maroc”.

MAP 22/03/2020