SM le Roi félicite la Reine du Danemark à l'occasion de son anniversaire

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à SM Margrethe II, Reine du Danemark, à l’occasion de son anniversaire.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux de santé, de bonheur et de quiétude à la Reine du Danemark et à la famille royale.

SM le Roi saisit également cette occasion pour se féliciter des solides relations d’amitié unissant les deux familles royales.

-MAP-16/04/2020