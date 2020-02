SM le Roi félicite le président de la République dominicaine à l'occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République dominicaine, M. Danilo Medina Sanchez, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime à M. Medina Sanchez Ses sincères félicitations et au peuple dominicain ami Ses vœux de davantage de progrès et de prospérité.



SM le Roi se félicite, à cette occasion, des liens d’amitié distingués entre les deux pays, que "Nous tenons ensemble à raffermir et enrichir pour les hisser à des relations fructueuses de coopération constructive, englobant différents domaines, afin de servir les intérêts communs des deux peuples amis et contribuer au renforcement de la coopération Sud-Sud.

MAP: 27/02/2020