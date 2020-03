SM le Roi félicite le Président Ghanéen à l'occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République du Ghana, M. Nana Akufo-Addo, à l’occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le Souverain exprime à M. Akufo-Addo Ses sincères félicitations et Ses vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple ghanéen.

A cette occasion, SM le Roi fait part de Sa satisfaction des relations distinguées entre les deux pays, lesquelles puisent leur force des liens de fraternité africaine et d'amitié solide, réaffirmant Sa détermination à continuer d’œuvrer, de concert avec M. Akufo-Addo, au développement de la coopération bilatérale pour répondre aux aspirations des deux peuples frères et contribuer à la consolidation des ponts de solidarité et d'entraide entre les peuples du continent africain.

MAP: 06/03/2020