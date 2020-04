SM le Roi félicite le Président togolais à l’occasion de l’anniversaire de l’indépendance de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République togolaise, M. Faure Essozimna Gnassingbé, à l’occasion de la commémoration du 60-ème anniversaire de l’indépendance de son pays.

Dans ce message, le Souverain adresse à M. Gnassingbé Ses félicitations et Ses voeux les meilleurs pour la prospérité du peuple togolais.

SM le Roi saisit également cette occasion pour Se féliciter de la dynamique prometteuse que le Maroc et le Togo ont su conférer à leur partenariat d’exception.

“Je suis persuadé que Notre action concertée saura concrétiser davantage Notre vision partagée d’une coopération maroco-togolaise plus dense et diversifiée et d’une intégration régionale africaine forte et pérenne”, souligne le Souverain.

MAP-27/04/2020