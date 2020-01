SM le Roi félicite M. Umaro Sissoco Embalo suite à son élection président de la République de Guinée-Bissau

SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Umaro Sissoco Embalo, suite à son élection président de la République de Guinée-Bissau.

Dans ce message, le Souverain exprime au président élu guinéen Ses félicitations et Ses vœux de plein succès dans l'accomplissement de ses éminentes fonctions.



Saisissant cette opportunité pour se féliciter de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, SM le Roi fait part de Sa détermination à œuvrer, de concert avec M. Sissoco Embalo, à la consolidation de ces relations pour le plus grand bien des deux peuples.

MAP: 02/01/2020