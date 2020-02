44è Assemblée annuelle des délégués et responsables locaux du Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération

Les travaux de la 44è Assemblée annuelle des délégués régionaux et provinciaux, des responsables des bureaux locaux du Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération et des chargés des espaces de la mémoire historique pour la résistance et la libération, ont démarré jeudi à Rabat.

Ce rendez-vous annuel de deux jours, qui se tient sous le thème "Adoption de la méthodologie de programmation et de prévoyance pour atteindre l'efficacité dans la performance et gagner le pari de l'administration citoyenne au service de la famille des anciens résistants et membres de l'Armée de libération", offre l'occasion d'évaluer le bilan des réalisations accomplies en 2019 et d'anticiper les perspectives de travail au cours de 2020, pour hisser le niveau de performance et d'efficacité de l'espace public de la Résistance et de l'Armée de libération dans les domaines social, sanitaire et de la formation, et dans la valorisation de la mémoire historique et du patrimoine immatériel national.



Dans une allocution de circonstance, Mustapha El Ktiri, Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération, a souligné que cette Assemblée est un moment de réflexion qui jette un pont de communication et de discussion autour des questions qui suscitent l'intérêt du Haut-commissariat dans le cadre d'un dialogue constructif visant à trouver les moyens d'une gestion appropriée des espaces sociaux, sanitaires, de travail et de formation, ainsi que l'amélioration de la qualité des services fournis à la famille de la résistance et de l'Armée de libération, outre l'examen des réalisations accomplies au cours de l'année écoulée.



Cette réunion, a-t-il ajouté, est également l'occasion de poursuivre l'action basée sur la coordination et la complémentarité entre les différentes composantes du Haut-commissariat sur les questions et priorités fixées dans le programme triennal 2018-2020, portant sur des axes majeurs, à savoir la poursuite des efforts pour maintenir et valoriser la mémoire historique nationale, la création de plus d'espaces dédiés à la mémoire historique, actuellement au nombre de 91, et l'amélioration des conditions matérielles, sociales et sanitaires des membres de la famille de la résistance et de l'Armée de libération. M. El Ktiri a souligné, à cet égard, l'importance du chantier de préservation de la mémoire historique nationale et du patrimoine culturel et civilisationnel, l'un des plus importants sur lesquels travaille le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, à travers notamment son ouverture sur la société civile, les nouvelles générations, les étudiants, les professeurs, les universitaires et les chercheurs. Dans ce contexte, il a fait état de l'ouverture en 2019 de sept nouveaux espaces pour la mémoire historique de la résistance et de la libération et la restauration d'autres, outre l'organisation d'expositions photographies, de documents, livres et publications retraçant l'histoire du Royaume.



Il a également évoqué les efforts déployés en matière d'intégration des enfants des anciens résistants et membres de l'Armée de libération dans le tissu socioéconomique, soulignant que près de 2.500 PME ont été créés en leur faveur, ayant contribué à la création de plus de à 7.300 emplois, en plus de 183 coopératives et 139 associations.



M. El Ktiri a enfin appelé les participants à cette Assemblée annuelle à proposer de nouvelles initiatives pour accroître la qualité des services fournis aux membres de la famille de la résistance et de l'Armée de libération, et à s'ouvrir à toutes les idées visant à améliorer la performance des actions menées, l'objectif étant d'assurer la réussite des chantiers ouverts.

MAP: 07/02/2020