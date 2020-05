Adoption en Conseil de gouvernement d'une convention sur la sécurité sanitaire des produits alimentaires, la santé animale et le contrôle phytosanitaire

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi en visioconférence sous la présidence du chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a approuvé une convention couvrant les domaines de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, la santé animale et le contrôle phytosanitaire, signée par les gouvernements du Royaume du Maroc et de l’État du Koweït, le 9 avril 2019 à Koweït city.



Présentée par le ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, cette convention vise à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, la santé animale et le contrôle phytosanitaire, a indiqué le ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu à l'issue du Conseil.

MAP: 28/05/2020