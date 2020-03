Coronavirus : La RAM suspend tous ses vols internationaux jusqu’à nouvel ordre

En application de la décision du gouvernement du Royaume du Maroc, la Royal Air Maroc (RAM) annonce la suspension, jusqu’à nouvel ordre, de tous ses vols internationaux.

Dans un communiqué publié dimanche, la RAM invite ses clients à se renseigner sur les dispositions commerciales mises en place suite à cette décision depuis le Maroc via le numéro suivant : 089000 0800 et depuis l’étranger via le numéro international : +212522489797.

MAP 15/03/2020