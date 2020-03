Coronavirus: le ministère de l'Aménagement du territoire lance le processus d'enseignement à distance dans les établissements d'architecture

Le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville a lancé le processus d’enseignement à distance dans tous les établissements d’architecture du Royaume, s'inscrivant dans les efforts visant à limiter la propagation du Covid-19, a indiqué jeudi à Rabat la directrice de l'architecture au sein du département, Salma Benzzoubeir.

Lors d’une visite à l’École nationale d’architecture (ENA), Mme Benzzoubeir a déclaré à la MAP que "conformément aux dispositions prises par le gouvernement pour limiter la propagation du nouveau coronavirus, le ministère a mis en place le dispositif d’enseignement à distance dans tous les établissement d’architecture, instituts de formation des techniciens supérieurs en aménagement et urbanisme, de même qu’au sein de l’Institut national d’aménagement et d'urbanisme".



"Les étudiants suivent leur formation à distance par le biais des nouvelles techniques de la communication, les plateformes de formation à distance, les applications spécialisées et les réseaux sociaux", a précisé la responsable.



Cette initiative est mise en œuvre dans le cadre d’un dispositif concerté entre le corps professoral, le corps administratif et les délégués des étudiants, a relevé la directrice, mettant à cet égard l'accent sur la mise en place de comités de veille au sein de chaque établissement pour assurer le bon déroulement des cours.



En outre, un comité de veille a été instauré au niveau du ministère avec pour objectif de s'assurer de la continuité des formations, d’effectuer des évaluations hebdomadaires et d’observer les limites et faiblesses de ce dispositif afin d'y remédier.



S'agissant des étudiants se trouvant actuellement en Europe dans le cadre d’une mobilité universitaire, la responsable a affirmé qu’ils sont en constant contact avec les directeurs d’établissements, poursuivent leurs cours à distance et respectent les mesures sanitaires mises en place.



Pour sa part, le directeur de l’ENA de Rabat Ouahabi Mohamed Aziz a souligné que l’établissement a adopté l'an dernier une solution de dématérialisation des procédures concernant la scolarité, les attestations ou encore la présence, relevant que cette plateforme intègre aussi un module de visioconférence et d’enseignement à distance.



"Lorsque l’école se trouve confrontée à ces +circonstances exceptionnelles+, il a juste fallu activer le module de visioconférence pour permettre la création des +classrooms virtuelles+ ", a fait observer le directeur, notant que les cours à distance ont débuté dès le 16 mars.



"Le comité de veille accompagne la tenue des cours sur les plans informatique et technique", a précisé M. Mohamed Aziz qui a estimé que les formations se déroulent dans des conditions adéquates.

MAP: 19/03/2020