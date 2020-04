Coronavirus: M. Benchaâboun réitère la nécessité d'accélérer les paiements au profit des entreprises

Le ministre de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'Administration, Mohamed Benchaâboun, a réitéré, lundi, la nécessité d’accélérer les paiements au profit des entreprises, notamment les TPE et les PME, en vue de leur permettre d'honorer leurs engagements financiers, de préserver les postes d’emploi et d'atténuer ainsi les répercussions sociales de la pandémie du coronavirus.

Présentant un exposé lors d’une réunion du Conseil de gouvernement sur le contexte économique international et national impacté par les répercussions négatives de la pandémie du coronavirus, M. Benchaâboun a mis l’accent sur la nécessité de prendre des mesures urgentes pour limiter son impact à travers notamment l’orientation de la dépense publique vers les priorités aux niveaux sanitaire, social et économique, conformément aux Hautes orientations royales, indique un communiqué du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sport, porte-parole du gouvernement, rendu public à l'issue du Conseil.

Il a aussi abordé les mesures à prendre en vue d'une gestion idoine des dépenses publiques lors de cette période exceptionnelle en fixant les priorités au niveau des engagements des dépenses à venir de l’Etat et des établissements publics, ajoute la même source.

Le ministre a aussi passé en revue les mécanismes juridiques et organisationnels qui permettront de mettre en oeuvre ces mesures d’une manière urgente et avec l’efficience et l’efficacité nécessaires en vue de limiter les répercussions de la pandémie du coronavirus sur l’économie nationale et les équilibres financiers et extérieurs du Royaume, souligne le communiqué.

MAP 06/04/2020