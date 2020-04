Coronavirus: Principaux points du communiqué conjoint des ministères de l'Intérieur et de la Santé

Voici les principaux points du communiqué conjoint des ministères de l'Intérieur et de la Santé annonçant samedi la prolongation jusqu'au 20 mai 2020 de l'état d'urgence sanitaire pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19):



- Les autorités publiques ont décidé la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 20 mai 2020.



- Toutes les mesures de précaution et de répression, de la première étape de l’état d’urgence sanitaire, restent toujours en vigueur lors de cette période supplémentaire, tout en les adaptant chaque fois qu’il est nécessaire.



- Les services compétents poursuivront leurs actions pour garantir une offre suffisante répondant aux besoins de consommation des familles, en produits alimentaires, médicaments et tous les produits nécessaires, y compris les besoins du mois sacré du Ramadan.



- Mobilisation de tous les services pour assurer le contrôle et le suivi réguliers de l’état des espaces commerciaux et l'efficience des circuits de distribution.



- Les autorités publiques appellent tous les citoyens à la nécessité du strict respect des exigences de cette période délicate et à adhérer efficacement à la mise en œuvre des mesures préventives prises et à la collaboration avec les agents des autorités locales et les services sécuritaires qui veillent notamment à appliquer les procédures juridiques à l'encontre de tout individu qui viole délibérément les règles en vigueur.

MAP: 18/04/2020