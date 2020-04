Covid-19: Des experts marocains recommandent le port de masque à l'ensemble des citoyens

Des experts marocains ont recommandé le port de masque à l'ensemble des citoyens, surtout pendant cette phase active de la circulation du virus Covid-19 chez les porteurs asymptomatiques non testés.

Ces experts de la Société marocaine d'anesthésie, d'analgésie et de réanimation (SMAAR) et de la Société marocaine de médecine d'urgence (SMMU) recommandent fortement à la population le port d'un masque anti-projection en tissu plié plusieurs fois (à défaut d’un masque chirurgical) lors des sorties nécessaires en période de confinement et lors de la phase de déconfinement.



Dans un communiqué, ces experts, tout en se disant "très conscients de la pénurie mondiale des masques chirurgicaux et du type FFP2", soulignent que le renforcement des gestes barrières par le port d'un masque en tissu plié plusieurs fois est très important à domicile, surtout en présence de personnes vulnérables et dans les espaces confinés ou étroits du domicile.



Ils préconisent aussi de réserver les masques FFP2 pour les professionnels de santé en contact rapproché avec les malades suspects ou confirmés Covid19, ainsi que le port de masques chirurgicaux par les personnes contact ou suspectes ou confirmées Covid-19 et tous les autres malades fréquentant les structures de soin, en plus des professionnels de santé et les agents d’autorité, de service et des administrations en contacts fréquents avec la population.



Pendant cette phase active de la circulation du virus Covid-19 chez les porteurs asymptomatiques non testés, le port de masque ou équivalent en tissu par toute la population dans les lieux publiques s'avère un maillon indispensable de la chaîne des mesures barrières pour espérer le décroissement de la courbe épidémique, éviter une surtension sur le système de santé et optimiser la lutte contre cette épidémie grave, explique la même source.



Ces experts relèvent que dans les pays asiatiques (Chine, Corée du Sud, Taïwan, Singapour), les mesures barrières strictes comportant le port de masque anti projection par la population se sont révélées très efficaces pour diminuer le taux de reproduction du virus Covid-19 ou Coronavirus et pour un meilleur contrôle de l'épidémie.



Aussi, plusieurs instances scientifiques et gouvernementales des pays d’Europe, d’Asie et aux États Unis recommandent ou rendent obligatoire le port d’un masque ou tissu couvrant (nez, bouche, menton) pour la population en circulation dans les lieux publiques, notent-ils.



Et de rappeler que l’OMS recommande dans cette situation de pandémie et pénurie mondiale de réserver les masques médicaux et chirurgicaux aux professionnels en première ligne, et suggère l’utilisation des masques recouvrant les voies respiratoires et la bouche par le reste de la population.

