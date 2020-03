Covid-19 : huit nouveaux cas confirmés au Maroc, 74 au total

Huit nouveaux cas confirmés de contamination au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés au Maroc, portant à 74 le nombre total des cas confirmés dans le Royaume jusqu’à vendredi à 16h00, annonce le ministère de la Santé sur son site “www.covidmaroc.ma”.

Ces cas sont actuellement sous assistance médicale à l’hôpital où ils sont pris en charge conformément aux mesures sanitaires en vigueur, indique le ministère, faisant savoir que les cas exclus suite à un résultat négatif du laboratoire sont au nombre de 349.

A rappeler que le ministère avait fait état, vendredi, d’un autre cas de décès, portant le nombre à trois, ajoutant que deux personnes atteintes du coronavirus ont été déclarées guéries.

Le ministère de la Santé invite les citoyennes et les citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire ainsi que les mesures préventives prises par les autorités marocaines en faisant preuve de responsabilité et de patriotisme.

-MAP-20/03/2020