Covid-19: la CGEM appelle ses membres à "favoriser le travail à distance"

La Confédération générale des entreprises du Maroc a appelé, mardi, ses membres à "favoriser le travail à distance pour toutes les personnes dont la fonction le permet", en application des mesures préventives destinées à juguler la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

"Dans le souci de préserver la santé de nos collaborateurs, et plus largement celle de nos concitoyens, il est de notre responsabilité d'agir, chacun à son niveau, dans ce sens", souligne le président de la CGEM, Chakib Alj, dans un courrier adressés aux membres de la Confédération.



Il a rappelé que "tous les spécialistes s’accordent à dire que la limitation de la circulation des personnes est un facteur déterminant pour contenir la propagation du virus".



Outre le travail à distance, M. Alj recommande d’autoriser les personnes à risque (diabète, maladies chroniques, maladies cardiaques, etc.) "à rester chez elles, même si leur présence est requise pour assurer leur fonction".



Il incite aussi les employeurs à veiller à faire applique "les mesures sanitaires essentielles" (contact physique, distance d’un mètre minimum entre personnes et lavage régulier des mains), à "limiter au maximum les réunions" et à "désinfecter régulièrement" les locaux de travail.



Sur le plan managérial, M. Alj invite les membres "à réfléchir à la mise en place d'un Plan de Continuité d'Activité (PCA)" spécifique à chaque entreprise, de manière à "apporter une réponse aux risques auxquels votre activité peut faire face".



"L'équipe interne de la CGEM se tient à votre disposition pour vous apporter, autant que faire se peut, le soutien nécessaire pour faire face à cette crise", assure le président de la CGEM.

MAP: 17/03/2020