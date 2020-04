Covid-19: La Chambre des conseillers adopte un projet de loi édictant des mesures exceptionnelles en faveur des employeurs affiliés à la CNSS et leurs employés

La Chambre des conseillers a adopté jeudi le projet de loi 25.20 édictant des mesures exceptionnelles en faveur des employeurs affiliés à la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS) et de leurs employés déclarés, qui pâtissent des retombées de la propagation du coronavirus (Covid-19).

Cette séance, présidée par Hakim Benchamach, président de la deuxième Chambre du parlement, s'est déroulée en présence du ministre du Travail et de l'insertion professionnelle, indique un communiqué de cette institution.



Le bureau de la Chambre des conseillers avait tenu, mercredi, une réunion par visioconférence sous la présidence de M. Benchamach en réponse à l'urgence de l'adoption du texte de loi, précédemment entériné à l'unanimité par la Commission de l'enseignement, des affaires culturelles et sociales.



Le bureau de la Chambre avait en effet décidé de programmer une séance plénière pour l'examen et le vote du projet en question, au regard de la portée sociale significative des mesures exceptionnelles entreprises au profit d'un grand nombre de citoyens, a-t-on expliqué de même source.

MAP: 16/04/2020