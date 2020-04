Covid-19: La CNSS mobilise 3 nouvelles polycliniques

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a annoncé, samedi soir, la mobilisation de trois nouvelles polycliniques en appui aux efforts de lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Les polycliniques de Tanger(64 lits), Marrakech (54 lits) et Inara à Casablanca (80 lits) ont été mises à la disposition des autorités sanitaires dans les trois villes, indique la Caisse.



Il y a quelques jours, la Caisse nationale de sécurité sociale a fait de même avec la polyclinique Ziraoui (144 lits) à Casablanca, mise à la disposition de la direction régionale de la santé, en coordination avec la Wilaya de Casablanca-Settat.



En harmonie avec son engagement dans le combat anti-coronavirus, la CNSS s'emploie, tout aussi, à soulager les hôpitaux publics, à travers la prise en charge d'une partie de leurs patients à titre gracieux, à l’image des polyclinique d'El Jadida (dialyse) et de Mohammedia (chirurgie et maternité).

MAP: 18/04/2020