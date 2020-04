Covid-19: La situation épidémiologique au Maroc est maîtrisée

قال وزير الصحة، خالد آيت الطالب، يوم الثلاثاء، إن المملكة مازالت متحكمة في الوضعية الوبائية لفيروس كورونا لحد الآن، إذ ما تزال في المرحلة الثانية من مراحل انتشار الوباء، وذلك بفضل الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لاحتواء هذا الوباء والحد من انتشاره.

La situation épidémiologique au Maroc est maîtrisée pour le moment, puisque le Royaume est toujours dans la 2-ème étape de la propagation du coronavirus, grâce aux efforts consentis par les pouvoirs publics pour endiguer cette pandémie, a souligné, mardi à Rabat, le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb.



En réponse à une question centrale sur l'évolution de la pandémie du coronavirus, à la Chambre des conseillers, M. Ait Taleb a indiqué que les mesures prises, sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, ont permis au Maroc d'éviter 6.000 décès, selon les études.



Il a fait observer que le système national de veille et de surveillance épidémiologiques suit toutes les nouveautés et informations liées à ce virus, notant que le Maroc était l'un des premiers pays à se préparer à faire face à cette pandémie.



Il a, également, affirmé qu’après la proclamation de l’état d’urgence sanitaire et la fermeture des frontières, le Royaume a connu une transition épidémiologique du virus, précisant que les cas d’infection locaux sont désormais majoritaires.



Le ministre a, par ailleurs, évoqué les différentes étapes de la propagation du Covid-19 au Maroc, soulignant que les grandes agglomérations urbaines concentrent l'essentiel des cas confirmés, notamment les régions de Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Fès-Meknès et Rabat-Salé-Kénitra.

MAP: 14/04/2020