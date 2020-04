Covid-19: Plus de 13 millions de masques de protection distribués

Plus de 13 millions de masques de protection contre la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) ont été distribués jusqu'à présent, a annoncé, lundi à Casablanca, le ministre de l'Industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique Moulay Hafid Elalamy.

"Les commerces ont été approvisionnés jusqu'à aujourd'hui par plus de 13 millions de masques de protection", a assuré M. Elalamy dans une déclaration à la presse à l'issue d'une réunion avec l'Ordre national des pharmaciens, précisant que le Maroc a "dépassé la production de 3,2 millions de masques par jour et atteindra, dès mardi, les 5 millions d'unités quotidiennement".



"Nous avons décidé de doter les citoyens de ces masques de protection en les mettant en vente dans plus de 60.000 commerces de proximité (épiceries)", a-t-il poursuivi.



Et de rappeler que dans le but de prévenir la contamination des citoyens par le covid-19, les packs de 50 et 100 masques ne sont plus en vente, avec le passage aux packs de 10 unités.

MAP: 13/04/2020